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Лига чемпионов

Карасёв: «Слушаю гимн Лиги чемпионов — и слёзы наворачиваются»

24 Декабря 2022 • 18:03 Комментировать

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал об эмоциях от отсутствия возможности обслуживать матчи Лиги чемпионов.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю - и слёзы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы ещё недавно там судили», — рассказал судья в интервью изданию «РБ Спорт». Карасёв признался, что выключал трансляции матчей главного еврокубка из-за личных переживаний.

Напомним, что с февраля текущего года российские рефери перестали обслуживать матчи турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Сергей Карасёв
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