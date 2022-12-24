Карасёв: «Слушаю гимн Лиги чемпионов — и слёзы наворачиваются»

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал об эмоциях от отсутствия возможности обслуживать матчи Лиги чемпионов.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю - и слёзы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы ещё недавно там судили», — рассказал судья в интервью изданию «РБ Спорт». Карасёв признался, что выключал трансляции матчей главного еврокубка из-за личных переживаний.

Напомним, что с февраля текущего года российские рефери перестали обслуживать матчи турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.