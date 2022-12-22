Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Титов: «Я бы не сказал, что «ПСЖ» - главный фаворит в Лиге чемпионов»

22 Декабря 2022 • 01:32 Комментировать

Бывший полузащитник национальной сборной России Егор Титов высказался о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов.

Специалист отметил, что в составе французского коллектива в данный момент выступают двое знаменитых чемпионов мира – Килиан Мбаппе, выигравший трофей в 2018 году, и Лионель Месси, взявший золотые медали мундиаля в 2022.

«Я бы не сказал, что ПСЖ - главный фаворит в Лиге чемпионов. Не бывает так, что всё идеально, что прямо в один сезон всё получается», - приводит слова Титова касательно Месси «РБК Спорт».

Лионель Месси выиграл золото чемпионата мира впервые в своей карьере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Егор Титов Лига Чемпионов Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
01:32 · Лига чемпионов
Титов: «Я бы не сказал, что «ПСЖ» - главный фаворит в Лиге чемпионов»
21 Декабря
21:40 · Лига чемпионов
Месси входит в тройку самых дорогих потенциальных свободных агентов
19:06 · Лига чемпионов
​Хави объяснил провал «Барселоны» в Лиге чемпионов
02:40 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов
01:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» будет бороться за победу во всех турнирах»
17 Декабря
08:21 · Испания. Ла Лига
«Бетис» разрабатывает стратегический план для регулярного участия в Лиге чемпионов
15 Декабря
21:52 · Италия. Серия А
Мальдини: «Лига чемпионов – главная цель для «Милана»
12 Декабря
22:02 · Лига чемпионов
​Калабрия: «Тоттенхэм» опережает «Милан» на европейском уровне» 1
08 Декабря
16:54 · Лига чемпионов
​Джеко: «Хотим выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне»
07 Декабря
15:17 · Лига чемпионов
​«Ливерпуль» пожаловался на квоту билетов на матч с «Реалом»
06 Декабря
17:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе прямо сейчас является лучшим бомбардиром Лиги 1, Лиги чемпионов и чемпионата мира
02 Декабря
21:29 · Лига чемпионов
​Суарес собирается вернуться в Европу
27 Ноября
17:48 · Италия. Серия А
Дида вспомнил свой лучший «сейв» видео
26 Ноября
19:25 · Лига чемпионов
​Де Брёйне высказался об отсутствии трофеев Лиги чемпионов у «Манчестер Сити»
01:24 · Франция. Лига 1
Галтье назвал команды, которые впечатлили его в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем