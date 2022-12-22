Титов: «Я бы не сказал, что «ПСЖ» - главный фаворит в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник национальной сборной России Егор Титов высказался о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов.

Специалист отметил, что в составе французского коллектива в данный момент выступают двое знаменитых чемпионов мира – Килиан Мбаппе, выигравший трофей в 2018 году, и Лионель Месси, взявший золотые медали мундиаля в 2022.

«Я бы не сказал, что ПСЖ - главный фаворит в Лиге чемпионов. Не бывает так, что всё идеально, что прямо в один сезон всё получается», - приводит слова Титова касательно Месси «РБК Спорт».

Лионель Месси выиграл золото чемпионата мира впервые в своей карьере.