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Лига чемпионов

Месси входит в тройку самых дорогих потенциальных свободных агентов

21 Декабря 2022 • 21:40 Комментировать

Эксперты авторитетного портала transfermarkt порадовали любителей футбола очередной занимательной подборкой информации. На этот раз они составили рейтинг самых дорогих (по оценочной стоимости) футболистов, которые летом могут стать свободными агентами, если не продлят контракты со своими клубами.

На первом месте рейтинга расположился защитник «Интера» Милан Шкриньяр с оценочной стоимостью в 60 миллионов евро. Вторым идёт нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, которого оценивают в 55 миллионов евро. Тройку замыкает форвард «ПСЖ» Лионель Месси с ценником в 50 миллионов евро.

Дальше идут Юри Тилеманс (40 млн евро), Карим Бензема, Жоржиньо (по 35), Уилфрид Заха, Диогу Далот и Эван Дника (по 32).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд Милан Шкриньяр
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