​Хави объяснил провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Барселона» второй год подряд не смогла преодолеть групповой барьер в Лиге чемпионов. На этот раз команда Хави финишировала ниже «Баварии» и «Интера».

«Думаю, мы должны быть самокритичными. Лига чемпионов повлияла на нас, потому что нам не удавалось «убивать» игры. Я бы сказал, что в Лиге чемпионов нам не хватило зрелости. Нам нужно было быть более эффективными. В игре с «Баварией» мы были намного лучше в первом тайме, но затем они нас «убили». В домашней игре с «Интером» у нас тоже были шансы, да и в гостях мы могли добиться ничьей или победы. Нам не хватило зрелости и эффективности», - слова Хави приводит испанский Sport.