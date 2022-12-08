​Джеко: «Хотим выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко сказал несколько слов по поводу задач команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что на стадии 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента «Интер» сыграет против «Порту».

«Лига чемпионов – самое важное соревнование. Мы, футболисты, чувствуем себя прекрасно, когда слышим гимн Лиги чемпионов. Мы хотим выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне», - сказал Джеко итальянскому Sky.

В прошлом сезоне «Интер» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Ливерпулю» - 0:2, 1:0.

Первый матч против «Порту» «Интер» проведёт на своём поле 22 февраля, а ответный – 14 марта на выезде.