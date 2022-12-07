​«Ливерпуль» пожаловался на квоту билетов на матч с «Реалом»

Уже в 1/8 финала Лиги чемпионов пересекутся финалисты прошлого сезона – «Ливерпуль» и «Реал». Ответный матч команды проведут в Мадриде на поле «Сантьяго Бернабеу». Английский клуб пожаловался на гостевую квоту – вместо потенциальных 3000 билетов «красным» выделено только 1800, причём только 4 из них являются местами для людей с инвалидностью. «Ливерпуль» официально выразил возмущения на этот счёт, и теперь УЕФА может пересмотреть ситуацию, пишет Goal.

В настоящий момент стадион «Реала» находится на реконструкции, поэтому его вместимость ограничена.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.