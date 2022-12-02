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Лига чемпионов

​Суарес собирается вернуться в Европу

02 Декабря 2022 • 21:29 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес собирается вернуться в Европу. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Игорь Рабинер, ссылаясь на информацию «друзей из Уругвая» (возможно, журналистов).

В последние месяцы Луис Суарес выступал на родине за клуб «Насьональ». Контракт 35-летнего нападающего был краткосрочным – до конца календарного года.

В Европе Луис Суарес ранее выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Отметим, что в январе Луису Суаресу исполнится 36 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают уругвайца в 4 миллиона евро.

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Луис Суарес Трансферы футбола - зима 2023
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