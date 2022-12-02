Уругвайский нападающий Луис Суарес собирается вернуться в Европу. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Игорь Рабинер, ссылаясь на информацию «друзей из Уругвая» (возможно, журналистов).

В последние месяцы Луис Суарес выступал на родине за клуб «Насьональ». Контракт 35-летнего нападающего был краткосрочным – до конца календарного года.

В Европе Луис Суарес ранее выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Отметим, что в январе Луису Суаресу исполнится 36 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают уругвайца в 4 миллиона евро.