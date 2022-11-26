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Лига чемпионов

​Де Брёйне высказался об отсутствии трофеев Лиги чемпионов у «Манчестер Сити»

26 Ноября 2022 • 19:25 Комментировать

«Манчестер Сити» часто упрекают за отсутствие трофеев Лиги чемпионов в клубном музее при огромных тратах. Лучшим результатом «горожан» в сильнейшем клубном турнире континента остаётся финал 2021 года. Комментарий на этот счёт дал полузащитник «Сити» Кевин де Брёйне.

«Я не думаю, что это настолько уж важно. Было бы неплохо выиграть Лигу чемпионов, но больше об этом говорят извне. Это как палка, которой люди могут ударить «Сити», говоря: «О, вы сделали это, но не сделали это», - высказался де Брёйне, чьи слова приводит на своих страницах The Guardian.

Напомним, что в 2021 году «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов проиграл «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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