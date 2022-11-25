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Лига чемпионов

Ван Бастен вспомнил, как ровно 30 лет назад забил четыре мяча «Гётеборгу» видео

25 Ноября 2022 • 22:40 Комментировать

Шведский «Гётеборг» в первой половине 90-х годов прошлого столетия был грозным клубом на европейском уровне, который попортил немало крови грандам. Но ровно тридцать лет тому назад, 25 ноября 1992 года, «Гётеборг» приехал на «Сан-Сиро», где был бит одним лишь ван Бастеном - легендарный голландец провёл один из последних своих матчей за «Милан», прежде чем лечь на операцию, после которой он уже не вернулся в футбол.

- О, это был особый вечер. У нас была прекрасная команда. Мальдини пропускал тот матч, на его месте сыграл Массаро, а я сыграл в нападении с Папеном. Он не забил, а я забил четыре мяча, плюс еще один мой гол отменили, - цитирует ван Бастена pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Гётеборг Марко Ван Бастен ЛЧ-1992/1993
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