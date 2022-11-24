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Лига чемпионов

​Ромарио: Я был лучше Левандовски, Бензема, Холанна и Анри

24 Ноября 2022 • 16:37 Комментировать

Известный в прошлом бразильский нападающий Ромарио ответил на ряд вопросов, в которых его просили сравнить себя с некоторыми звёздными футболистами современности.

- Ромарио, между тобой и Левандовски, кто был лучше?

- Я.

- А как насчёт Холанна?

- Я.

- А Бензема?

- Я.

- А Анри?

- Ты прикалываешься? Очевидно, что я, - сказал Ромарио в интервью для Desimpedidos.

Отметим, что в Европе в своё время Ромарио поиграл за ПСВ, «Барселону» и «Валенсию». Бразилец завершил карьеру в конце 2009 года.

Добавим, что в уходящем календарном году «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Роберт Левандовски Тьерри Анри Ромарио Эрлинг Холанн
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