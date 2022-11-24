​Ромарио: Я был лучше Левандовски, Бензема, Холанна и Анри

Известный в прошлом бразильский нападающий Ромарио ответил на ряд вопросов, в которых его просили сравнить себя с некоторыми звёздными футболистами современности.
- Ромарио, между тобой и Левандовски, кто был лучше?
- Я.
- А как насчёт Холанна?
- Я.
- А Бензема?
- Я.
- А Анри?
- Ты прикалываешься? Очевидно, что я, - сказал Ромарио в интервью для Desimpedidos.
Отметим, что в Европе в своё время Ромарио поиграл за ПСВ, «Барселону» и «Валенсию». Бразилец завершил карьеру в конце 2009 года.
Добавим, что в уходящем календарном году «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.
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