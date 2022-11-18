Мане не сыграет в первом матче с «ПСЖ»

Немецкие СМИ опубликовали подробности восстановления нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане, перенесшего хирургическое вмешательство.

Согласно данным издания Bild, на полную реабилитацию 30-летнему сенегальскому футболисту понадобится около трех месяцев. Таким образом, Садио не сможет помочь своей команде в первом поединке против французского «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Матч запланирован на 14 февраля 2023 года.

Из-за травмы Мане пропустит грядущий чемпионат мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

В текущем сезоне сенегалец провел 23 игры за мюнхенцев, забил 11 мячей и отдал четыре ассиста.