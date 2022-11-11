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Лига чемпионов

Гол Месси в «девятку» стал лучшим на групповом этапе Лиги Чемпионов

11 Ноября 2022 • 14:43 Комментировать

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим мячом группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В игре 3-го тура аргентинец в первом тайме одним касанием отправил мяч в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади. Матч между командами завершился результативной ничьей 1:1.

Всего в этом розыгрыше ЛЧ 34-летний футболист забил четыре гола и записал на свой счет четыре результативные передачи в пяти матчах турнира. «ПСЖ» занял второе место в группе H, набрав 14 очков. В 1/8 финала парижане сыграют с мюнхенской «Баварией», первая встреча состоится в феврале следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лионель Месси ПСЖ
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