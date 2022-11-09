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Лига чемпионов

​Кака выбрал желаемого наследника Месси и Роналду

09 Ноября 2022 • 18:48 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Кака ответил на вопрос о том, кто станет наследником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я бы очень хотел, чтобы их наследником стал Неймар. Из-за его таланта и личностных качеств – он стал настоящим чемпионом. В определённые моменты он уже был лучшим, на мой взгляд. Но Мбаппе тоже исключительный игрок», - сказал Кака в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

Стоит сказать, что эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду постепенно уходит. В этом году аргентинец даже не попал в финальную номинацию на «Золотой мяч», а Криштиану Роналду не получил ни одного голоса в итоговом голосовании за эту награду.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар
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