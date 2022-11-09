Пальюка оценил шансы итальянских клубов пройти своих соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сразу три итальянских клуба пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, и бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка, блиставший в его составе в 90-е годы прошлого столетия, оценил их шансы на продолжение борьбы.

- Три соперника - сильных, но проходимых. Это ведь не «Реал», не «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». «Порту» выбил «Ювентус» пару лет назад, «Интеру» следует быть осторожным с ними. «Милану» будет тяжелее, там «Тоттенхэм», но он не в лучшей форме сейчас. Его можно пройти. Наконец, «Наполи» ждет «Айнтрахт» - победитель Лиги Европы. Я думаю, «Наполи» справится с ним, - цитирует Пальюку fcinter1908.it.