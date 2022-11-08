​Мудрик и Дембеле – самые скоростные игроки группового этапа Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила рейтинг самых скоростных футболистов по итогам матчей групповой стадии Лиги чемпионов.

На первом месте располагаются представители «Шахтёра» и «Барселоны» - Михаил Мудрик и Усман Дембеле соответственно. Они развивали скорость в 36,6 км/ч.

Третье место занимает Рафаэл Леау из «Милана», которому удавалось ускориться до 36,5 км/ч.

В топ-10 также входят Федерико Вальверде (36,3 км/ч), Нуну Тавареш, Альфонсо Дэвис (по 36,2 км/ч), Карим Адейеми, Мусса Диаби (по 36,1 км/ч), Рафа Силва (35,9 км/ч) и Тео Эрнандес (35,7 км/ч).

Напомним, что в понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.