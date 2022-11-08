Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Мудрик и Дембеле – самые скоростные игроки группового этапа Лиги чемпионов

08 Ноября 2022 • 19:52 Комментировать

Пресс-служба УЕФА представила рейтинг самых скоростных футболистов по итогам матчей групповой стадии Лиги чемпионов.

На первом месте располагаются представители «Шахтёра» и «Барселоны» - Михаил Мудрик и Усман Дембеле соответственно. Они развивали скорость в 36,6 км/ч.

Третье место занимает Рафаэл Леау из «Милана», которому удавалось ускориться до 36,5 км/ч.

В топ-10 также входят Федерико Вальверде (36,3 км/ч), Нуну Тавареш, Альфонсо Дэвис (по 36,2 км/ч), Карим Адейеми, Мусса Диаби (по 36,1 км/ч), Рафа Силва (35,9 км/ч) и Тео Эрнандес (35,7 км/ч).

Напомним, что в понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Шахтёр Донецк Усман Дембеле Рафаэл Леау Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
19:52 · Лига чемпионов
​Мудрик и Дембеле – самые скоростные игроки группового этапа Лиги чемпионов
08:59 · Лига чемпионов
Индзаги назвал цель «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов
01:09 · Лига чемпионов
Терзич – о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов: «Челси» – одна из лучших команд Англии»
07 Ноября
23:29 · Лига чемпионов
Коман – о противостоянии «Баварии» с «ПСЖ»: «Это вывеска уровня финала Лиги чемпионов»
22:47 · Лига чемпионов
Сунесс оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала» 2
22:04 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Рад, что нам не достался «ПСЖ»
21:56 · Лига чемпионов
Чупо-Мотинг – о встрече с «ПСЖ» в 1/8 финала: «Звёзды «ПСЖ» наказывают даже за мелкие ошибки»
21:27 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Айнтрахта»: «Не думаю, что «Наполи» рад встрече с нами в 1/8 финала»
21:09 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о встрече с «ПСЖ»: «Бавария» не была вознаграждена за идеальный групповой этап» 2
20:54 · Лига чемпионов
​Маротта: «С большим уважением относимся к «Порту»
20:47 · Лига чемпионов
Клопп высказался о встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов
20:10 · Лига чемпионов
Мюллер рассказал, чего ждёт от противостояния «Бавария» – «ПСЖ»
19:55 · Лига чемпионов
​При Клоппе «Ливерпуль» выбивали из Лиги чемпионов только клубы из Мадрида
18:59 · Лига чемпионов
​Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2
16:37 · Лига чемпионов
​Дзанетти ожидает сложных матчей с «Порту»
Все новости
Рекомендуем