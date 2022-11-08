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Лига чемпионов

Названы три главных претендента на победу в Лиге чемпионов

08 Ноября 2022 • 11:31 Комментировать

Аналитики портала Goal.com оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, что накануне состоялась жеребьевка раунда плей-офф престижного турнира.

Самые высокие шансы на победу, по мнению журналистов, имеет «Манчестер Сити», который сыграет в 1/8 финала против немецкого «РБ Лейпцига».

Вторым претендентом является мадридский «Реал», а топ-3 фаворитов замкнула мюнхенская «Бавария». Напомним, что испанский клуб встретится с «Ливерпулем», а чемпиону Германии будет противостоять французский «ПСЖ».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные - 7-8 и 14-15 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити
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