Кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов: Анализ жеребьёвки 1/8 финала

В понедельник прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя эти матчи состояться лишь в 2023 году, уже сейчас сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своим прогнозом, кто пробьётся в четвертьфинал турнира.

«Лейпциг» – «Манчестер Сити»

В этом противостоянии интриги не прослеживается. «Лейпциг» проводит не самый успешный сезон в своей истории, успел уже и тренера поменять. Кажется, что команда находится на каком-то пути оздоровления. В конце концов из группы «красные быки» вышли. Однако этого явно недостаточно, чтобы всерьёз противостоять «Манчестер Сити». «Лейпциг» и в лучшем состоянии не был на это способен, а уж сейчас команды выглядят совсем из разных вселенных. Любой исход, при котором дальше пройдут не англичане, станет сенсацией.

«Брюгге» – «Бенфика»

«Бенфика» получила ещё одну награду за то, что до последнего билась в матче с «Маккаби» и набивала себе разницу забитых и пропущенных мячей. Как говорится, футбольный Бог увидел старания лиссабонцев и выдал наилучшую жеребьёвку. Говорить, что «Брюгге» просто соперник, конечно, нельзя, но более комфортного получить на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и представить сложно. В этом смысле у бельгийцев настроение такое же – «Бенфика» является лучшим из всех вариантов. Фаворитом в паре являются португальцы: они и опытнее, и их футбол на групповой стадии всё же был более зрелым. Однако «Брюгге» показал, что умеет творить сенсации, так что не стоит их сразу списывать со счетов.

«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид

Повторение финала прошлого сезона уже на стадии 1/8. Откровенно говоря, кажется, что и результат сохранится. «Реал» в этом сезоне лишь прибавляет по сравнению с предыдущим, а «Ливерпуль» находится в кризисе. Подопечные Юргена Клоппа в этом году уже показали, что способны выигрывать в решающих матчах, когда прижаты к стенке. Однако в двухматчевом противостоянии против «Реала» шансы мерсисайдцев выглядят не очень хорошо. Конечно, есть время, и «Ливерпуль» может вернуть свою лучшую форму, но вот в ноябре в этой паре фаворит очевиден.

«Милан» – «Тоттенхэм»

В этой паре даже фаворита изначально назвать сложно. «Милан» проводит очень хороший сезон и прогрессирует по сравнению с собой прошлого сезона. «Тоттенхэм» тоже добавляет, но пока механизм Антонио Конте не выглядит идеальным. Отталкиваться в этом противостоянии стоит от «шпор», у которых более звёздный состав, но всё же их нельзя считать однозначными фаворитами. «Милан» точно способен зацепиться в любом из матчей. В общем шансы «Тоттенхэма» выше, но совсем чуть-чуть.

«Айнтрахт» – «Наполи»

Пожалуй, на стадии 1/8 финала приключение «Айнтрахта» завершится. Немцы не без проблем смогли пройти группу в Лиге чемпионов, но теперь их ждёт одна из сильнейших команд этого сезона. «Наполи» пока абсолютно роскошен что в Серии А, что в Лиге чемпионов. Если неаполитанцы сохранят свою силу, свой настрой, то никаких сюрпризов в этой паре не случится. «Айнтрахт» поборется, но остановить дружину Лучано Спаллетти коллективу из Франкфурта едва ли будет под силу.

«Боруссия» Дортмунд – «Челси»

Довольно интересная пара, где возможны варианты. Основная проблема в отношении «Боруссии» и «Челси» в том, что в обоих коллективах может случиться всё что угодно, чтобы делать прогноз на пару месяцев вперёд. «Боруссия» из всех больших команд Европы лучше всего умеет чередовать провальные отрезки с феерическими, а «Челси» находится пока в слишком непонятном состоянии после смены тренера. По уровню игроков лондонцы фавориты, но это слишком простой подход для анализа пары 1/8 финала. «Боруссия» имеет всё, чтобы выйти победителем из этого противостояния. Однако при этом «шмели» точно так же могут легко влететь без шансов.

«Интер» – «Порту»

Наверное, «Порту», выиграв группу, мог рассчитывать на соперника попроще. «Интер», конечно, находится не в лучшей форме, но всё же сумел оставить за бортом плей-офф «Барселону», а это дорогого стоит. С другой стороны, «Порту», в отличие от «Бенфики», не показывал фееричный футбол на групповой стадии, а скорее воспользовался провалом «Байера» и «Атлетико». В общем, именно миланцы кажутся фаворитами в этой паре, у «Порту» шансы пройти дальше есть, и они довольно неплохие.

«ПСЖ» – «Бавария»

Ну и вернёмся к футбольному Богу. Если «Бенфика» была вознаграждена за любовь к футболу, то «ПСЖ» наказан за бездействие. Парижане в полной мере ощутили разницу между первым и вторым местом в группе. Из всех соперников они получили одного из самых сложных. «Бавария» тоже может роптать на судьбу: то получает группу смерти, то уже в 1/8 одного из фаворитов турнира. Шансы в этой паре выглядят абсолютно равными, и предсказывать, кто пройдёт дальше, просто невозможно. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы же станем свидетелями очередной серии в их противостоянии, которое в последние годы становится прямо классикой Лиги чемпионов.

Роман Андреев