Индзаги назвал цель «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первом раунде плей-офф «нерадзурри» встретятся с «Порту».

«Мы снова выступим в плей-офф ЛЧ. «Интер» со всем уважением относится к сопернику, который нам достался. «Порту» старожил Лиги чемпионов, они показывают хорошие результаты в этом турнире.

Что касается нашей цели, то мы намерены выйти в четвертьфинал. Мы давненько не играли на этой стадии. Будет непросто, но игроки приложат все усилия для выполнения задачи», - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Матчи 1/8 финала состоятся в феврале 2023 года.