Терзич – о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов: «Челси» – одна из лучших команд Англии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем противостоянии с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» – одна из сильнейших команд Англии, победитель Лиги чемпионов 2021 года. Будет приятно вновь увидеться с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Кристианом Пулишичем, которые выступали в «Боруссии» в прошлом. Грэм Поттер [наставник «Челси»] – мой хороший друг, мы оба с нетерпением ждём этих матчей. «Боруссия» постарается доказать свою конкурентоспособность на таком уровне и выйти в четвертьфинал», – сказал Терзич.

Первый матч противостояния пройдёт в Дортмунде 15 февраля, а ответная встреча запланирована на 7 марта.