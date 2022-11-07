Коман – о противостоянии «Баварии» с «ПСЖ»: «Это вывеска уровня финала Лиги чемпионов»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что думает о встрече с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2020 году парижане и мюнхенцы сражались в финале турнира, и именно гол Комана принёс немецкому коллективу трофей.

«Это вывеска уровня финала Лиги чемпионов, но это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Нам будет противостоять исключительная команда с выдающимися исполнителями. В финале 2020 года мы взяли верх, в 2021 году, играя с ними, мы провалились, так что теперь наша очередь побеждать», – заявил 26-летний игрок, являющийся, к слову, воспитанником академии «ПСЖ».