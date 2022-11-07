Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Сунесс оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала»

07 Ноября 2022 • 22:47 Комментировать (2)

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мыслями об одном из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такие битвы – это и есть Лига чемпионов в её лучшем виде. Всё будет зависеть от самого «Ливерпуля» – в лучшем состоянии команда Клоппа способна биться с кем угодно. Недавний матч против «Тоттенхэма» оставил двоякое впечатление, и трудно сказать, чего можно ждать от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Возможно, несмотря на неудачи в АПЛ, команда сможет добиться успехов в Европе», – цитирует Talksport Сунесса.

Первый поединок противостояния «Ливерпуль» – «Реал» запланирован на 21 февраля, ответная встреча пройдёт 15 марта в Мадриде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Грэм Сунесс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
weskmype
07 Ноября 2022 в 23:58
Tepмо-коcтюм нoвoгo пoкoлeния с гипoaллepгенного и тeплoизoляциoнного мaтеpиала, пpекрасно сохpаняет тeпло и защищаeт от xолода (до -35°С). Пpодуманная cиcтема вeнтиляции и oтвeдения излишнeй влаги, шиpокий мoдельный pяд и пpиятная цeна-----> uclck.me/bionix
Barsoed
07 Ноября 2022 в 22:53
У Ливера будет шанс, если не будут надрываться в АПЛ. Реалу за ЛаЛигу бодаться с Барсой до конца.
На Евро-Футболе:
Новости
07 Ноября
23:29 · Лига чемпионов
Коман – о противостоянии «Баварии» с «ПСЖ»: «Это вывеска уровня финала Лиги чемпионов»
22:47 · Лига чемпионов
Сунесс оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала» 2
22:04 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Рад, что нам не достался «ПСЖ»
21:56 · Лига чемпионов
Чупо-Мотинг – о встрече с «ПСЖ» в 1/8 финала: «Звёзды «ПСЖ» наказывают даже за мелкие ошибки»
21:27 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Айнтрахта»: «Не думаю, что «Наполи» рад встрече с нами в 1/8 финала»
21:09 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о встрече с «ПСЖ»: «Бавария» не была вознаграждена за идеальный групповой этап» 2
20:54 · Лига чемпионов
​Маротта: «С большим уважением относимся к «Порту»
20:47 · Лига чемпионов
Клопп высказался о встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов
20:10 · Лига чемпионов
Мюллер рассказал, чего ждёт от противостояния «Бавария» – «ПСЖ»
19:55 · Лига чемпионов
​При Клоппе «Ливерпуль» выбивали из Лиги чемпионов только клубы из Мадрида
18:59 · Лига чемпионов
​Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2
16:37 · Лига чемпионов
​Дзанетти ожидает сложных матчей с «Порту»
15:47 · Лига чемпионов
​В «Реале» отреагировали на попадание на «Ливерпуль»
15:41 · Лига чемпионов
​Кан высказался после попадания «Баварии» на «ПСЖ»
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Для «Манчестер Сити» АПЛ важнее Лиги чемпионов – директор 4
Все новости
Рекомендуем