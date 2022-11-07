Сунесс оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мыслями об одном из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такие битвы – это и есть Лига чемпионов в её лучшем виде. Всё будет зависеть от самого «Ливерпуля» – в лучшем состоянии команда Клоппа способна биться с кем угодно. Недавний матч против «Тоттенхэма» оставил двоякое впечатление, и трудно сказать, чего можно ждать от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Возможно, несмотря на неудачи в АПЛ, команда сможет добиться успехов в Европе», – цитирует Talksport Сунесса.

Первый поединок противостояния «Ливерпуль» – «Реал» запланирован на 21 февраля, ответная встреча пройдёт 15 марта в Мадриде.