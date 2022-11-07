Спаллетти: «Рад, что нам не достался «ПСЖ»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что лидеру итальянской Серии А предстоит встретиться с франкфуртским «Айнтрахтом». По мнению специалиста, лёгкого матча против немецкой команды ждать не стоит.

«На такой стадии простых соперников не бывает, хоть я и рад, что нам не достался «Пари Сен-Жермен». «Айнтрахт» — действующие победители Лиги Европы, второго по величине турнира на континенте, и сейчас они находятся на подъёме», – цитирует бывшего тренера «Зенита» официальный сайт УЕФА.

Плей-офф Лиги чемпионов для «Наполи» стартует в Германии 21 февраля. Ответная встреча назначена на 15 марта.

