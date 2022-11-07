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Лига чемпионов

Чупо-Мотинг – о встрече с «ПСЖ» в 1/8 финала: «Звёзды «ПСЖ» наказывают даже за мелкие ошибки»

07 Ноября 2022 • 21:56 Комментировать

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг поделился мыслями о предстоящей битве с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

С 2018 по 2020 год камерунский форвард представлял цвета парижан, поэтому прекрасно знаком с командой.

«Встречи с сильнейшими соперниками неизбежны, если хочешь выиграть Лигу чемпионов, но, конечно, 1/8 финала – это рановато для такой вывески. Будет сложно, мы хорошо их знаем. Очень качественная команда с индивидуально одарёнными игроками.

В матчах с «ПСЖ» нельзя допускать даже небольшие ошибки – благодаря индивидуальному мастерству они сразу накажут. Мы должны показать отличную командную игру, чтобы нейтрализовать их», – заявил Чупо-Мотинг.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг
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