Чупо-Мотинг – о встрече с «ПСЖ» в 1/8 финала: «Звёзды «ПСЖ» наказывают даже за мелкие ошибки»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг поделился мыслями о предстоящей битве с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

С 2018 по 2020 год камерунский форвард представлял цвета парижан, поэтому прекрасно знаком с командой.

«Встречи с сильнейшими соперниками неизбежны, если хочешь выиграть Лигу чемпионов, но, конечно, 1/8 финала – это рановато для такой вывески. Будет сложно, мы хорошо их знаем. Очень качественная команда с индивидуально одарёнными игроками.

В матчах с «ПСЖ» нельзя допускать даже небольшие ошибки – благодаря индивидуальному мастерству они сразу накажут. Мы должны показать отличную командную игру, чтобы нейтрализовать их», – заявил Чупо-Мотинг.