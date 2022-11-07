Спортивный директор «Айнтрахта»: «Не думаю, что «Наполи» рад встрече с нами в 1/8 финала»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше верит в силы своей команды.

Немецкий коллектив сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с одной из лучших команд европейского футбола на старте нынешнего сезона – итальянским «Наполи».

«Мы знали, что нам предстоит встреча с очень сильным соперником в 1/8 финала, и «Наполи», конечно, является таковым. Очень хорошая команда, проводящая отличный сезон. Жёсткий жребий, но мы к этому готовы. Не думаю, что кто-то не воспринимает нас всерьёз, вряд ли в «Наполи» сильно рады предстоящей встрече с нами», – поведал Крёше в беседе с официальным телеканалом франкфуртского клуба.