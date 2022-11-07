​Маротта: «С большим уважением относимся к «Порту»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая в понедельник состоялась в Ньоне.

Напомним, что «Интеру» на этой стадии сильнейшего клубного турнира континента предстоит сразиться с «Порту».

«Результат жеребьёвки может выглядеть благоприятно на бумаге. Но мы с большим уважением относимся к «Порту». Это непредсказуемая команда. Особенно сложно будет в ответном матче на выезде», - сказал Маротта, чьи слова приводит Calciomercato.

Напомним, что «Интер» на групповой стадии занял второе место, а «Порту» - первое.