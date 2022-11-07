Клопп высказался о встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки.

Финалисты прошлого розыгрыша сойдутся в битве уже в 1/8 финала текущей кампании.

«Это настоящая Лига чемпионов. Вывеска, говорящая сама за себя. Мы должны быть в восторге.

Я действительно доволен жеребьёвкой. До матчей ещё несколько месяцев, но не нужно обладать выдающимся воображением, чтобы представить, какой будет атмосфера. Жребий подарил нам особенное противостояние, мы с нетерпением ждём встреч с «Реалом», – заявил рулевой «Ливерпуля».

Напомним, что в майском финале Лиги чемпионов «сливочные» обыграли «красных» с минимальным счётом.