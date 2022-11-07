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Лига чемпионов

Клопп высказался о встрече с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

07 Ноября 2022 • 20:47 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки.

Финалисты прошлого розыгрыша сойдутся в битве уже в 1/8 финала текущей кампании.

«Это настоящая Лига чемпионов. Вывеска, говорящая сама за себя. Мы должны быть в восторге.

Я действительно доволен жеребьёвкой. До матчей ещё несколько месяцев, но не нужно обладать выдающимся воображением, чтобы представить, какой будет атмосфера. Жребий подарил нам особенное противостояние, мы с нетерпением ждём встреч с «Реалом», – заявил рулевой «Ливерпуля».

Напомним, что в майском финале Лиги чемпионов «сливочные» обыграли «красных» с минимальным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Юрген Клопп
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