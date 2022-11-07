Мюллер рассказал, чего ждёт от противостояния «Бавария» – «ПСЖ»

Лидер мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знакомы с «ПСЖ» по прошлым сезонам, ведь мы встречались с ними два-три раза. Знаем, что нас ждёт. Мы видели, что показывает их атакующее трио в матчах чемпионата. Для футбольных болельщиков это будет настоящее шоу. Жаль, что одна из двух команд так рано завершит выступление в турнире – и «ПСЖ», и «Бавария» стремятся выиграть Лигу чемпионов. Нас ждут два отличных матча, но я убеждён, что мы сможем выйти в следующий раунд», – поведал Мюллер в интервью официальному телеканалу «Баварии».