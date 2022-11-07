​При Клоппе «Ливерпуль» выбивали из Лиги чемпионов только клубы из Мадрида

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпулю» достался сложный соперник – мадридский «Реал». Таким образом, уже на столь ранней стадии мы увидим повторение последнего финала турнира.

Любопытно, что при Юргене Клоппе на тренерском мостике «Ливерпуль» выбивали из Лиги чемпионов только клубы из Мадрида. В 2018 и 2022 годах мерсисайдцы уступали «Реалу» в финалах. В 2021 году «красные» проиграли «Реалу» в 1/4 финала, а в 2020 году – «Атлетико» в 1/8 финала.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, когда по ходу турнира с мадридскими клубами он не пересекался. При этом тот финал команда Клоппа выиграла… в Мадриде.