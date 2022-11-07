​Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Спустя несколько часов после завершения жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов было составлено расписание матчей. Его в социальных сетях показал журналист ESPN Дэйл Джонсон.
14 февраля
«Милан» - «Тоттенхэм»
«ПСЖ» - «Бавария»
15 февраля
«Брюгге» - «Бенфика»
«Боруссия» Д – «Челси»
21 февраля
«Ливерпуль» - «Реал»
«Айнтрахт» - «Наполи»
22 февраля
«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»
«Интер» - «Порту»
7 марта
«Бенфика» - «Брюгге»
«Челси» - «Боруссия Д
8 марта
«Тоттенхэм» - «Милан»
«Бавария» - «ПСЖ»
14 марта
«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»
«Порту» - «Интер»
15 марта
«Реал» - «Ливерпуль»
«Наполи» - «Айнтрахт»
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