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Лига чемпионов

​Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

07 Ноября 2022 • 18:59 Комментировать (1)

Спустя несколько часов после завершения жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов было составлено расписание матчей. Его в социальных сетях показал журналист ESPN Дэйл Джонсон.

14 февраля

«Милан» - «Тоттенхэм»

«ПСЖ» - «Бавария»

15 февраля

«Брюгге» - «Бенфика»

«Боруссия» Д – «Челси»

21 февраля

«Ливерпуль» - «Реал»

«Айнтрахт» - «Наполи»

22 февраля

«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»

«Интер» - «Порту»

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7 марта

«Бенфика» - «Брюгге»

«Челси» - «Боруссия Д

8 марта

«Тоттенхэм» - «Милан»

«Бавария» - «ПСЖ»

14 марта

«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»

«Порту» - «Интер»

15 марта

«Реал» - «Ливерпуль»

«Наполи» - «Айнтрахт»


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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Ноября 2022 в 19:22
Ух как долго ждать ..
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