«Реал» против «Ливерпуля», «Бавария» против Месси: итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, кто пройдёт дальше

Швейцарский Ньон по традиции принял жеребьёвку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, и по традиции подарил нам пищу для размышлений. Ну крайне любопытным выдался жребий, сразу же раскидавший пары по категориям «огонь!» и «это точно Лига чемпионов?». Очень разными получились противостояния: от «Реал» - «Ливерпуль» до «Брюгге» - «Бенфика». Но каждое по-своему интересно, давайте же разберём.

«Реал» - «Ливерпуль» (60% на 40% в пользу Мадрида)

Кажется, Лига чемпионов уже не может без матча «Реала» и «Ливерпуля». В последнее время они чаще встречались в финалах, где «красные» сначала пытались отомстить за Салаха, а потом уже сам Салах мстил за поражение в финале. Ни одна месть в итоге не удалась, «Реал» оба раза выиграл «ушастый» трофей и теперь намерен выбить «Ливерпуль» в первой же стадии плей-офф. На данный момент шансы сильно в пользу Мадрида, Клопп и в АПЛ аутсайдерам летит, и от «Наполи» знатно получил. Но к февралю у «Ливерпуля» есть время поправится, чтобы подарить нам эпичную битву финалиста с действующим победителем Лиги чемпионов. Третий раунд.

«Лейпциг» - «Манчестер Сити» (80% на 20% в пользу Манчестера)

Самая очевидная пара, но не из-за слабости «Лейпцига». Нкунку и компания явно бы могли пройти дальше, будь жребий чуть благосклоннее. Между прочим, «Лейпциг» единственный в этом сезоне, кто смог обыграть «Реал». Но «Манчестер Сити» так ревностно относится к Лиге чемпионов, так жёстко в ней проходится по аутсайдерам, что у «быков» шансов очень мало. К тому же, Эрлинг Холанд рад гостям из Бундеслиги, которым он забивал пачками.

«Милан» - «Тоттенхэм» (60% на 40% в пользу Лондона)

Вспоминаем, как выглядит «Милан» в плей-офф Лиги чемпионов, уж очень давно не заходил легендарный итальянский клуб так далеко. Интересно, что 11 лет в 1/8 финала ЛЧ «Милан» играл как раз-таки против «Тоттенхэма». И проиграл. Тогда это считалось неожиданностью, сейчас, наверное, поражение «Милана» назовут чем-то нормальным. Конте хорошо знает, как обыгрывать Пиоли, состав у «Тоттенхэма» посерьезнее, а выступления обеих команд в этой Лиге чемпионов можно назвать слабенькими. Многое в этой паре решат детали. Например, выздоровление Ибрагимовича.

«Айнтрахт» - «Наполи» (65% на 35% в пользу Неаполя)

Афиша из Лиги Европы. Как раз победитель ЛЕ прошлого созыва и открытие этого сезона сойдутся на стадии 1/8 Лиги чемпионов. На бумаге «Наполи» в разы сильнее. Тут и состав напичканными классными футболистами, и тренер Спаллетти, и лидерство в чемпионате Италии, и уверенный проход по группе. Но сразу выдавать путёвку в четвертьфинал Хвиче и компании не стоит. «Айнтрахт» умеет удивлять и собираться в нужный момент, что он доказал как раз в плей-офф Лиги Европы, сначала выбив «Барселону», а потом и выиграв турнир.

«Интер» - «Порту» (55% на 45% в пользу Милана)

Расстановка сил прямо сейчас в пользу «Порту». «Драконы» растоптали прежнего лидера группы («Брюгге»), справились с «Атлетико» (пусть и мёртвым), вообще демонстрировали классными футбол, а «Интер» слаб. Только матчи против» Барселоны» и могут записать себе в актив футболисты Индзаги. «Викторию» обыграли чисто на испуге соперника, а в Серии А получают чуть ли не в каждом матче. Но у Лукаку, Лаутаро, Мхитаряна, Бареллы и других звёзд «Интера» всё-таки побольше опыта и класса, поэтому в ранг «минимальных» фаворитов их запишем. Но с «Порту» будет равная битва.

«Брюгге» - «Бенфика» (70% на 30% в пользу Лиссабона)

Ещё один португальский клуб получил себе в подарок загадочное «Брюгге». То они 4:0 громят «Порту», то получают от них 0:4. То за 4 тура обеспечивают себе плей-офф, то со второго места с трудом туда выбираются. Скорее всего, «Бенфика» разгадывать этот ребус не будет и сыграет с позиции силы. А как «орлы» умеют играть с позиции силы знают «Ювентус» и «Маккаби», просто расстрелянные в Лиги чемпионов. Да что там «Ювентус» и «Маккаби», тут «ПСЖ» за два матча не смог обыграть «Бенфику».

«Боруссия» Д - «Челси» (60% на 40% в пользу Лондона)

Ещё одно противостояние Англии и Германии остаётся в пользу Англии. Но если перевес «Сити» над «Лейпцигом» огромен, то «Челси» придётся помучиться с «Боруссией». Дортмунд себе не изменяет – команда весёлая, атакующая, но жутко нестабильная. Ещё и травм много постоянно, ошибки в обороне. Видно, что «Боруссия» сейчас строится, сложно им будет против «Челси» Грэма Поттера, обладающего куда более опытными футболистами. А тут ещё с Обамеянгом в прессе зацепились. Злой Пьер-Эмерик явно приедет в Дортмунд не с благими намерениями.

«ПСЖ» - «Бавария» (65% на 35% в пользу Мюнхена)

И ради этого «Бавария» катком прошлась по группе смерти? 6 из 6 выбили мюнхенцы в матчах с «Барселоной», «Интером» и «Викторией», попав на «ПСЖ». Парижане под руководством Галтье демонстрируют, пожалуй, лучший свой футбол за последнее время, но жизнь – умелый драматург, в 1/8 финала подобрала парижанам самого грозного соперника из всех возможных. Тут даже не именитые фамилии, а именно командные скорости и ураганная самоотдача будут противостоять «ПСЖ». Лео Месси ещё в «Барселоне» не был готов к таким испытаниям, про боевитость Неймара вообще рассуждать не приходится. Ну что, прощаемся со звёздным Парижем?