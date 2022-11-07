​Дзанетти ожидает сложных матчей с «Порту»

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» будет сражаться с «Порту». После жеребьёвки комментарий дал вице-президент итальянского клуба Хавьер Дзанетти.

«Это будут сложные матчи. Я хорошо знаю «Порту». Мой бывший партнёр по команде Сержиу Консейсау там отлично справляется со своей работой.

Во многом всё будет зависеть от того, в какой форме мы будем в феврале. Это Лига чемпионов, и мы должны уважать наших соперников», - сказал Дзанетти Sport Mediaset.

Напомним, что «Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, обойдя «Барселону» и «Викторию» из Пльзени. Первое место в этом квартете заняла «Бавария».