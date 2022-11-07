Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью сетевому издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Сегодня прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, и есть две-топ пары. Первая - «ПСЖ» - «Бавария». Этот матч называют скрытым финалом. На кого бы поставили?

- Мощная пара. Одна команда состоит из звездных игроков, а вторая - команда - звезда. Я бы отдал предпочтение «Баварии».

- Почему?

- Потому что немцы всегда более дисциплинированные, чем другие. А у «ПСЖ» звездные футболисты могут сыграть, а могут не сыграть.

- От Мбаппе многие ждут чуда.

- Это понятно. Мы посмотрим. Ведь то, что я сказал, еще не сто процентов сбудется. Сейчас стало очень много игроков, которые индивидуально сильны. Они мне нравятся. Но смогут ли они обыграть эту немецкую машину - вопрос. Этим командам действительно надо было в финале встретиться. Сейчас оба клуба находятся в отличной форме.

- Также нас ждет сумасшедшее противостояние «Ливерпуль» - «Реал». Повторение прошлогоднего финала. Здесь какие видите расклады?

- «Реал» есть «Реал». Он больше всех выигрывал Лигу чемпионов. А «Ливерпуль» как-то лихорадит. Нет той игры, которая была в его чемпионские годы. Ему везло, все было на его стороне. Сейчас этого нет, хотя по подбору футболистов и игре команда очень хорошая. С другой стороны, с кем пробовать свои силы, если не с «Реалом»? На эту команду настраивать никого не надо. «Ливерпуль» будет запредельно мотивирован. А там как получится. В «Реале» собраны очень хорошие футболисты, которые показывают интересный футбол.

- В мае «Ливерпуль» проиграл «Реалу», но теперь команда Клоппа может реабилитироваться. Насколько это будет весомым фактором для англичан?

- Предоставлена возможность, но как она будет реализована - сложно сказать. Вот вчера одна команда играла лучше, но проиграла 1:2. Футбол не всегда бывает справедливым. Как сложатся звезды. Бывает, футболист совершил грубую ошибку, но его не наказали, а другой менее грубую, но это приводит к пропущенному мячу. Здесь многие зависит от психологии. Кто будет хладнокровнее, тот будет иметь преимущество над соперником.

- Действующий победитель Лиги Европы «Айнтрахт» померится силами с «Наполи», где выступает Хвича Кварацхелия. В этой паре есть фаворит?

- Шансы равные. «Наполи» есть «Наполи», команда южная и непредсказуемая. Она может сыграть, а может провалиться.

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- Букмекеры после жеребьевки отдали предпочтение «Манчестер Сити», который 1/8 финала сыграет с «РБ Лейпцигом». Затем «Бавария», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Согласны с такой расстановкой, или у вас другой порядок фаворитов?

- Никто не может предположить, как сложатся игры. По названию клуба «Манчестер Сити» имеет превосходство над «РБ Лейпцигом». По игре, по всему. Но это ни о чем не говорит. Понятно, что предпочтение отдается более именитым командам.

- А вы на кого бы поставили в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

- На «Баварию». Уж больно трудно против нее играть.

- Также получились пары: «Брюгге» - «Бенфика», «Милан» - «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд - «Челси» и «Интер» - «Порту». В этих парах какое для вас будет наиболее интересное противостояние?

- По именам в каждой паре есть команда поименитее. Но клубы не играют все время одинаково. У кого-то есть спад, у кого-то подъем. Все пары будет интересно смотреть. Взять, «Интер» - «Порту». Вроде, итальянский клуб поименитее, но «Порту» выигрывал Лигу чемпионов. Думаю, сюрпризы будут, но на такой стадии шапкозакедательского отношения у клубов быть не может. Все понимают, что достаточно профукать одну игру и потом можно не догнать.

Елена Григорьевская