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Лига чемпионов

​В «Реале» отреагировали на попадание на «Ливерпуль»

07 Ноября 2022 • 15:47 Комментировать

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо отреагировал на попадание на «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждёт повторение прошлого финала. Опять сойдутся два клуба с большой историей, и напряжение будет зашкаливать.

Мы постараемся защитить трофей. Сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше. Посмотрим, какими вернутся игроки после чемпионата мира. Надеюсь, мы сможем подойти к матчам Лиги чемпионов в идеальном состоянии, но очевидно, что чемпионат мира всё меняет.

«Ливерпуль» - очень сложный соперник, но мы – «Реал Мадрид». Всё знают, что для нас значит этот турнир», - сказал Бутрагеньо, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эмилио Бутрагеньо
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