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Лига чемпионов

​Кан высказался после попадания «Баварии» на «ПСЖ»

07 Ноября 2022 • 15:41 Комментировать

Глава правления «Баварии» Оливер Кан высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась в понедельник в Ньоне. Мюнхенской команде на этой стадии предстоит встретиться с «ПСЖ».

«Это своего рода наша судьба», - сказал Кан с улыбкой.

«В перспективе нас ждут отличные матчи, в которых сойдутся лучшие игроки мира. Но до этих игр ещё далеко. Сложно сказать, как всё сложится», - добавил известный в прошлом голкипер.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля. Ознакомиться с результатами жеребьёвки полностью можно в нашей отдельной новости.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Оливер Кан
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