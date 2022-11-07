​Кан высказался после попадания «Баварии» на «ПСЖ»

Глава правления «Баварии» Оливер Кан высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась в понедельник в Ньоне. Мюнхенской команде на этой стадии предстоит встретиться с «ПСЖ».

«Это своего рода наша судьба», - сказал Кан с улыбкой.

«В перспективе нас ждут отличные матчи, в которых сойдутся лучшие игроки мира. Но до этих игр ещё далеко. Сложно сказать, как всё сложится», - добавил известный в прошлом голкипер.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля. Ознакомиться с результатами жеребьёвки полностью можно в нашей отдельной новости.