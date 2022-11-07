В понедельник днём в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам мероприятия были сформированы следующие пары:
«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»;
«Брюгге» - «Бенфика»;
«Ливерпуль» - «Реал»;
«Милан» - «Тоттенхэм»;
«Айнтрахт» - «Наполи»;
«Боруссия» Дортмунд – «Челси»;
«Интер» - «Порту»;
«ПСЖ» - «Бавария».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные – 7, 8, 14 и 15 марта.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль» - 1:0.
2. Бенфика
3. Ливерпуль - Реал 50/50
4. Милан - ТТХ 50/50
5. Наполи
6. БД - Челси 50/50
7. Интер
8.ПСЖ-Бавария 50/50
ну где-то вот так учитывая нынешнею форму команд, а к весне Бог знает что произойдет и может получиться совсем наоборот...
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