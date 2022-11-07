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Лига чемпионов

«Ливерпуль» - «Реал», «ПСЖ» - «Бавария» и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов молния

07 Ноября 2022 • 14:20 Комментировать (12)

В понедельник днём в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам мероприятия были сформированы следующие пары:

«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»;

«Брюгге» - «Бенфика»;

«Ливерпуль» - «Реал»;

«Милан» - «Тоттенхэм»;

«Айнтрахт» - «Наполи»;

«Боруссия» Дортмунд – «Челси»;

«Интер» - «Порту»;

«ПСЖ» - «Бавария».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные – 7, 8, 14 и 15 марта.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль» - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Брюгге Интер Милан Милан Бенфика Тоттенхэм Челси Ливерпуль Бавария Порту Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Наполи РБ Лейпциг
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Комментарии (11)
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Vladik1993-25
07 Ноября 2022 в 14:52
Этот год всё наоборот Ливерпуль в 1/8,значит в финале будем с ПСЖ играть!!!))))))
Misha_diablo_football
07 Ноября 2022 в 14:46
1. М.Сити
2. Бенфика
3. Ливерпуль - Реал 50/50
4. Милан - ТТХ 50/50
5. Наполи
6. БД - Челси 50/50
7. Интер
8.ПСЖ-Бавария 50/50
ну где-то вот так учитывая нынешнею форму команд, а к весне Бог знает что произойдет и может получиться совсем наоборот...
ингерман
07 Ноября 2022 в 14:48
7. портки выйдуть.. )))
Alex1972
07 Ноября 2022 в 14:42
Жеребьевка огонь... Главное без травм и игра будет..👍..
ARTUR
07 Ноября 2022 в 14:41
Баварию никогда не любил ,но очень уважал , очень хочется что бы надрали Псж и губастая мбапа плакала )))
NOBODY
07 Ноября 2022 в 14:42
они отомстят, я думаю, хоть и без Флика......
ARTUR
07 Ноября 2022 в 14:39
Две бомбические пары ,ливерпуль Реал , Бавария ПСЖ очень круто
ингерман
07 Ноября 2022 в 14:37
ай абалденная жерибьефка.. явно шареки нахретыя были.. )))
ОдмЫн
07 Ноября 2022 в 14:29
опять этому недоклубу шити легкий соперник подсунули...
NOBODY
07 Ноября 2022 в 14:28
хммм.....Ливер_Реал не в финале....это интересно...хотя не очень...
ARTUR
07 Ноября 2022 в 14:37
Блин ,эти дежавю уже задолбали ..
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