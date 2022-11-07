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Лига чемпионов

Анчелотти высказался о жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов

07 Ноября 2022 • 08:32 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящей жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов. Церемония состоится сегодня, начало – 14:00 по московскому времени.

«Мы не переживаем. Да, «Реалу» могут достаться «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер» и «Милан». Однако нас это сильно не беспокоит», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, что мадридский гранд финишировал на первом месте в своем квартете. «Королевский» клуб уверенно обогнал «РБ Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик».

«Реал» является действующим триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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