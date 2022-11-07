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Лига чемпионов

Грациани выбрал соперников для итальянских клубов в плей-офф Лиги чемпионов

07 Ноября 2022 • 05:15 Комментировать

Сразу три из четырех итальянских клубов пробились в следующий раунд Лиги чемпионов, войдя в число шестнадцати лучших на континенте - это оба миланских клуба, а также «Наполи». Франческо Грациани, игравший и забивавший в свое время в финале Кубка чемпионов в составе «Ромы» (тогда римляне уступили «Ливерпулю») назвал свои ожидания от жеребьевки пар плей-офф.

- Для «Наполи» я бы выбрал «Брюгге», для «Милана» - мадридский «Реал», посмотреть на противостояние с Анчелотти. Для «Интера» я бы выбрал «Порту», но интересно было бы посмотреть также на сражение с «Тоттенхэмом» Конте, - цитирует Грациани fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Наполи Франческо Грациани
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