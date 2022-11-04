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Лига чемпионов

​Спаллетти не хочет лёгкой жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

04 Ноября 2022 • 14:55 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящей жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Неправильно отдавать предпочтение тому или иному сопернику, потому что в каждой игре нужно показывать качество. И нужно верить, что всё зависит от вашей силы.

Мы не хотим играть более лёгкие матчи. Мы хотим сложных матчей и сил, чтобы справиться с ними», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 7 ноября. Возможные соперники «Наполи» следующие: «Брюгге», «Айнтрахт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ».  

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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