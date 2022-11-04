Мбаппе и Куртуа включены в команду недели ЛЧ

На этой неделе состоялись поединки заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам была сформирована символическая сборная недели.
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Бенжамен Павар («Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»).
Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Ферран Торрес («Барселона»).
Форварды: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
Добавим, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 7 ноября.
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