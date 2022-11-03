​Джованни Симеоне: «Будем готовы показать, что за команда «Наполи»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне высказался о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдёт 7 ноября.

«Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, но при этом может получить достаточно серьёзного соперника.

«Приятно будет посмотреть на жеребьёвку, узнать, кто нам достанется. Но надо сказать, что все оставшиеся команды сильные. «ПСЖ» и «Боруссия», занявшие вторые места, способны обыграть кого угодно.

Мы надеемся преуспеть в Лиге чемпионов. Кто бы нам ни достался, мы будем готовы показать, что за команда «Наполи», и кто мы есть», - рассказал Симеоне Radio Kiss Kiss.