​Анчелотти отреагировал на повторение рекорда Фергюсона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд Алекса Фергюсона – итальянец и шотландец имеют по 102 победы в Лиге чемпионов. Рулевой мадридской команды высказался на этот счёт. Он пошутил, что собирается достичь отметки в 200 побед в сильнейшем клубном турнире континента.

«Давайте выиграем 200! Думаю, я неплохо справился», - сказал Анчелотти журналистам.

Едва ли Карло Анчелотти сможет дойти до 200 побед в Лиге чемпионов, поскольку в ближайшие годы он собирается завершить тренерскую карьеру. Впрочем, итальянец может изменить своё решение.

Напомним, что в среду «Реал» разгромил «Селтик» со счётом 5:1.