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Лига чемпионов

​Модрич помог Куртуа взять пенальти в игре с «Селтиком»

03 Ноября 2022 • 17:52 Комментировать

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Селтик» со счётом 5:1. При счёте 2:0 гости из Шотландии заработали право на пенальти. Впрочем, Тибо Куртуа справился с ударом Йосипа Юрановича с 11 метров.

В сети появился кадр, на котором видно, что взять пенальти Тибо Куртуа помог Лука Модрич. Полузащитник показал вратарю предполагаемое направление удара Юрановича. Видимо, Модрич знает, куда предпочитает пробивать его партнёр по сборной Хорватии.

Юранович пробил в левую от себя часть ворот, на которую и указывал Модрич. Тибо Куртуа отбил удар.

«Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Селтик Тибо Куртуа Йосип Юранович
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