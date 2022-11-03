​Доннарумма: «О занятом втором месте в группе узнал только после окончания матча»

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о развязке в группе Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в последнем туре обыграл «Ювентус» со счётом 2:1, но в итоге опустился на второе место. Дело в том, что «Бенфика» разгромила «Маккаби» со счётом 6:1. В итоге показатели «ПСЖ» и «Бенфики» были идентичными (две ничьи в очных встречах, 16:7 разность мячей), но лиссабонцы оказались выше по общему числу голов, забитых на выезде.

«Честно говоря, о занятом втором месте в группе я узнал только после окончания матча. К сожалению, так получилось. С кем бы мы ни столкнулись в 1/8 финала, я уверен, что это будет отличный матч», - сказал Доннарумма итальянскому Sky.