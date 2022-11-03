​Гол Мбаппе признали лучшим в шестом туре Лиги чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» был признан лучшим в шестом туре Лиги чемпионов, матчи которого проходили во вторник и среду.

Напомним, что Килиан Мбаппе около чужой штрафной вышел на ударную позицию, несмотря на то, что защитник держал его за футболку. После этого Мбаппе с 21 метра послал мяч в сетку красивым ударом.

«ПСЖ» обыграл «Ювентус» на выезде со счётом 2:1, но опустился на второе место в своей группе Лиги чемпионов. «Бенфика» умудрилась обойти парижан по дополнительным показателям, забив шесть голов в Израиле.

В понедельник, 7 ноября, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.