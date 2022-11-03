Жиру и Вальверде - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Подошли к завершению поединки заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. По их итогам были выбраны четыре футболиста, которые поборются за звание лучшего игрока недели.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, за индивидуальный приз поборются: Оливье Жиру («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Федерико Вальверде («Реал») и Ферран Торрес («Барселона»).

Напомним, что лучший игрок недели будет традиционно определен путем голосования на сайте УЕФА.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября.