Диаш оценил игру молодёжи «Манчестер Сити» в матче с «Севильей»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мнением об игре молодежи в поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (3:1).

«Это был хороший матч для молодых игроков. Они хорошо проявили себя, особенно был крут Льюис. Рико – уникальный футболист, он отлично завершил атаку», - передает слова португальского защитника пресс-служба УЕФА.

По итогам групповой стадии «Манчестер Сити» с первого места шагнул в 1/8 финала Лиги чемпионов, а андалусийский коллектив выступит в плей-офф Лиги Европы.