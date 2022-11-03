Вальверде высказался о победе «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о крупной победе над шотландским «Селтиком» (5:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Уругвайца признали лучшим футболистом встречи.

«Очень приятно выигрывать персональные награды. Но самое главное для меня – это победа «Реала». Мы заняли первое место и вернули свою самооценку после двух неудачных игр с «РБ Лейпцигом» и «Жироной», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Королевский» клуб набрал 13 баллов после шести туров и финишировал на первом месте в группе. Что касается «Селтика», то шотландцы заняли последнюю строчку.