Терзич - о ничьей с «Копенгагеном»: «Справедливый результат»

В рамках шестого тура группового этапа ЛЧ дортмундская «Боруссия» расписала мировую с «Копенгагеном» со счетом 1:1. После завершения встречи главный тренер «шмелей» Эдин Терзич выступил на пресс-конференции.

«Думаю, это справедливый итог матча. У обоих ворот было достаточно моментов. «Боруссии» вообще понадобилось некоторое время, чтобы втянуться в игру. После перерыва мы были лучше соперника, имели несколько хороших возможностей, но не забили», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» заняла вторую позицию в группе. На первом месте финишировал «Манчестер Сити».