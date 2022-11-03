Жиру высказался о выходе «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов

Центральный нападающий «Милана» Оливье Жиру дал интервью после гостевой победы над «Ред Булл Зальцбургом» (4:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы порадовались, но довольно сдержанно. Впереди результаты жеребьевки. На глазах своих болельщиков «Милан» показал отличное выступление. Такая крупная победа добавит команде уверенности в своих силах», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что миланский топ-клуб впервые за восемь лет квалифицировался в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Россонери» финишировали на втором месте, пропустив вперед «Челси».