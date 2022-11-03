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Лига чемпионов

Анчелотти отметил прогресс Вальверде

03 Ноября 2022 • 08:07 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет крупной победы над шотландским «Селтиком» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» отпраздновали победу со счетом 5:1.

«У моих подопечных прибавилось уверенности. Хочу отметить игру Федерико Вальверде, это очень классный исполнитель. В нынешнем сезоне он сильно прогрессирует. Он стал забивать намного больше голов.

На этот матч команда вышла с отличным настроем. Мы не хотели создавать себе лишних проблем», - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.

«Реал» с 13 баллами финишировал на первом месте в своей группе. Вторым стал «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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