Анчелотти отметил прогресс Вальверде

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет крупной победы над шотландским «Селтиком» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» отпраздновали победу со счетом 5:1.

«У моих подопечных прибавилось уверенности. Хочу отметить игру Федерико Вальверде, это очень классный исполнитель. В нынешнем сезоне он сильно прогрессирует. Он стал забивать намного больше голов.

На этот матч команда вышла с отличным настроем. Мы не хотели создавать себе лишних проблем», - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.

«Реал» с 13 баллами финишировал на первом месте в своей группе. Вторым стал «РБ Лейпциг».